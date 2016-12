Fashion Mix - musée de l’Histoire de l’immigration

De Charles Frederick Worth à Azzedine Alaïa, de Mariano Fortuny à Issey Miyake et Yohji Yamamoto, ou encore Cristóbal Balenciaga ou Raf Simons... de nombreux stylistes et directeurs artistiques étrangers ont révolutionné la mode française et enrichie son histoire. Le musée de l’Histoire de l’immigration leur consacre une exposition au musée de la Mode de la ville de Paris, du 9 décembre 2014 au 31 mai 2015.

Entre parcours personnels et histoire de la mode, « Fashion Mix », conçue par Olivier Saillard, souligne l’apport fondamental des créateurs étrangers à la haute couture et au prêt-à-porter français et raconte une autre histoire de l’immigration, celles d’hommes et de femmes, artisans, créateurs contribuant à faire la renommée de Paris, capitale internationale de la mode.

Fashion Mix

Les notions de « savoir-faire français » et de « made in France » sont reconnues et célébrées internationalement dans le domaine de la mode depuis le milieu du XIXème siècle. Or cette mode française est souvent conçue par des créateurs étrangers.

Poussés par des raisons politiques ou par des choix artistiques, attirés par la capitale de la culture et de l’élégance mais aussi par le pays des libertés, ces créateurs étrangers contribuent à faire la renommée de la haute couture et du prêt-à-porter français et, de Paris, la capitale internationale de la mode. Mais la mode est également source de savoir-faire spécifiques. L’exposition évoque certains métiers de l’époque particulièrement marqués par l’immigration comme les ateliers de broderie russes dans les années 1920 ou, plus récemment, les mailleuses et chausseurs arméniens.

L’exposition présente une centaine de pièces emblématiques conservées essentiellement au Palais Galliera : robes, manteaux, chapeaux, accessoires... Les parcours migratoires individuels et les savoir-faire, seront retracés à l’aide de documents d’archives privées et publiques : actes de création de maison de couture, dossiers de naturalisation, dossiers de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), extraits et entretiens audiovisuels.

Parmi les plus belles pièces exposées :

u ne robe du soir « Hollande » Robert Piguet (1937) ;

une robe du soir en mousseline de soie Jean Dessès (1956) ;

une robe « Zermatt » en crêpe de Chine peint à la main par Nicole Lefort, Chloé par Karl Lagarfeld (1974) ;

une robe de mariée de Vivienne Westwood en taffetas (printemps-été 1991) ;

un ensemble jupe et veste (vers 1993) ainsi qu'une combinaison en tissu maille polyester plissé (1998) d'Issey Miyake ;

un manteau de la collection « Radiation Invasion » en cuir naturel « Ecco » Iris Van Herpen (printemps-été 2010) ;

un ensemble robe plissée « Detract », combinaison « Flying », blouse « Cascade » A. F. Vandevorst (automne-hiver 2011) ;

une robe en plastique recyclé Gareth Pugh (automne-hiver 2013) ;

un ensemble juppe, body, bolèro et coiffe Louis Vuitton par Marc Jacobs (printemps été 2014).

Fashion Mix

Commissariat général : Olivier Saillard, directeur du Palais Galliera

Du mardi au vendredi, de 10h à 17h30 // WE, de 10h à 19h

Tarif unique : 6 euros // Entrée gratuite pour les moins de 26 ans et pour tous le 1er dimanche du mois

Musée de l’histoire de l’immigration

293, avenue Daumesnil - 75012 Paris

www.histoire-immigration.fr