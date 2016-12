Situé à deux pas de la place Saint-Augustin, Le Colonel Moutarde est une nouvelle adresse, signée par l'architecte d'intérieur Michaël Malapert. Ce café-rôtisserie élégant et plein d’humour propose une cuisine fine, abordable et contemporaine aux influences « So British! ». Un cadre dandy et convivial, proche de l’univers du célèbre personnage du jeu Cluedo !

Ce nouveau spot de la rive droite accueille ses hôtes du breakfast au dîner en passant par le déjeuner. En après-midi, l'espace fait office de salon de thé et le bar est ouvert à tous en soirée de 19h à 2h, avec une carte spécialement conçue pour déguster un verre entre amis ou l'un des cocktails « signature » proposé par le mixologue du Colonel Moutarde.

Ce « cabinet de curiosité » britannique, chaleureux et élégant, modernise et revisite de manière inattendue, les codes des établissements anglais. Le patron et cofondateur du bistronomique « Bistrot Bellet » et du café « L’Antenne » ouvre ici son concept de rôtisserie cosy et son troisième établissement parisien.

Côté déco...

Derrière les larges baies vitrées du restaurant, les trésors du Colonel Moutarde trônent dans des alcôves murales dispatchées sur les murs recouverts de papiers peints. Entre hypothèses et déductions, Michaël Malapert a mis en scène les trophées de chasse, les porcelaines familiales, les photos d’époque, la littérature du Colonel mais a également disséminé les indices iconiques du jeu de société, discrètement, dans le restaurant... Tant de souvenirs recréant l’univers de cet illustre personnage.

Ouverte sur un bar en chêne et zinc, la salle principale est plongée dans un décor théâtral accueillant 50 places assises, où l’on partage les plats fraîchement sortis de cuisine. L’arrière salle, presque capitonnée, est aménagée en salon de lecture « Tea Time », à la façon des clubs anglais, cosy et confidentiel.

Le vocabulaire de Michaël Malapert articule ce parcours narratif et fonctionnel de l’espace à travers un choix de matériaux bruts. Le mobilier boisé et les sofas feutrés de laine répondent aux luminaires réalisés sur-mesure, détournant chapeaux haut de forme et théières en porcelaine. Le restaurant s'étend sur une belle terrasse chauffée d'une trentaine de places, agrémentée de deux bancs d'école chinés et authentiques.

... et côté carte

Le chef du Colonel Moutarde, Jordan Lebec (restaurant Lecomte au Ritz de Tokyo) propose cuisine fine et contemporaine travaillée à partir de produits frais. Les plats sont «faits maison» et élaborés à partir de produits de saison. La carte moderne et attractive du Colonel Moutarde revisite les plats traditionnels de la cuisine Française mais aussi les grands classiques de la restauration anglo-saxonne; salade Caesar, burgers, fish club & club sandwich BLT… sont servis tout au long de la journée. L'offre rôtisserie, la spécialité du chef, est concoctée à partir de produits de qualité tel le poulet de ferme de Challans ou les travers de porc de chez Bonny.

Du breakfast, dès 7h, au déjeuner servi de midi à 15H30 en passant par le « tea time » accompagné de ses cookies, cannelés et cake « made by le chef », le service du Colonel Moutarde est ouvert non-stop et propose également à ses convives une offre de recettes «Finger food» pour accompagner les débuts de soirées au bar du restaurant. Côté spiritueux, le co-fondateur du restaurant a sélectionné les récoltants et appellations offrant ainsi une palette judicieuse et ciblée de références selon les régions et leurs terroir allant du Sancerre de chez A.Dezat au Quincy de chez J.Siret.

Le Barman du Colonel Moutarde, Joseph Cartron, élabore des cocktails « signature » typiques et met à la disposition des hôtes une cave à whisky pour être dégusté dans une ambiance doucement bercée par les playlists feutrées de musique pop et jazzy.

Colonel Moutarde

85, boulevard Haussmann - 75008 Paris

Ouvert du lundi au samedi de 8h à minuit

[Visuels : DR]