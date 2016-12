Les noms des trois artistes sélectionnés pour le Prix de dessin 2015 de la Fondation d’Art contemporain Daniel & Florence Guerlain ont été annoncés aujourd’hui, mercredi 10 décembre, à la chapelle des Petits-Augustins, École nationale supérieure des beaux-arts. Il s'agit de Tomma Abts (All., www), Jockum Nordström (Suède, www) et Pavel Pepperstein (Russie, www).

Doté de 25'000 euros, le Prix de dessin de la Fondation d’Art contemporain Daniel & Florence Guerlain a été créé pour favoriser la place du dessin dans l’art et permettre à des artistes de poursuivre leur travail de création.

Ce Prix est réservé aux artistes, français ou étrangers, habitant ou non en France, mais entretenant avec la France un lien culturel privilégié (au travers d’expositions institutionnelles, d’études…) et pour qui le dessin constitue une part significative de leur oeuvre et ce, quelque soit leur mode principal d’expression (peinture, sculpture, photographie, etc.).

Attribué pour la première fois en 2007 et biennal jusqu’en 2009, le Prix récompense les artistes qui réalisent toute oeuvre unique sur papier et carton, utilisant les moyens graphiques : crayon, fusain, sanguine, encre, lavis, gouache, aquarelle, pastel, feutre…, incluant les collages et le dessin mural et excluant les procédés informatiques et mécaniques.

La sélection des artistes

Les candidats sont sélectionnés par une commission composée des deux fondateurs, Daniel et Florence Guerlain, et de quatre membres choisis en raison de leur compétence et de leur intérêt pour l’art contemporain. A la suite d’un travail de rencontres avec les artistes, de visites d’ateliers et d’analyse, la commission sélectionne trois artistes dont l’oeuvre est présentée à un jury différent à chaque édition du prix et chargé de désigner le lauréat.

Les membres de la commission sont Emmanuelle Brugerolles, conservateur général chargée de la collection de l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, Gabrielle Salomon, collectionneur, ancienne élève de l’École du Louvre, Jonas Storsve, conservateur du cabinet d’art graphique du Musée national d’art moderne-Centre Pompidou, Carel Van Tuyll, conservateur honoraire, chargé de la recherche au Teylers Museum, Haarlem (Pays-Bas), Florence et Daniel Guerlain.

Le Prix de dessin 2015

Le lauréat sera choisi par le jury du Prix de dessin 2015, entièrement composé de collectionneurs : Alexandre de Coupigny (France), Henri Griffon (France), Michèle Guyot-Roze (France), Aníbal Y. Jozami (Argentine), Don Kaul (Etats-Unis), Heidi Schwab (Suisse), Luiz Augusto Teixeira de Freitas (Portugal), Daniel et Florence Guerlain.

Le Prix de dessin sera remis le jeudi 26 mars 2015, lors du Salon du Dessin, organisé au Palais de la Bourse.

Les précédents lauréats du Prix de dessin

Tomasz Kowalski (2014), Susan Hefuna (2013), Jorinde Voigt (2012), Marcel Van Eeden (2011), Catharina van Eetvelde (2010), Sandra Vasquez de la Horra (2009) et Silvia Bächli (2007)

> Le lauréat du prix de dessin 2015 est...