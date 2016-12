Après une première session qui a attiré plus de 300 personnes, les nuits Vidéodrome reviennent avec leur deuxième session, le jeudi 18 décembre de 19h à minuit.

Au cœur de la capitale dans le 10ème arrondissement, une bouche de métro désaffectée a été spécialement aménagée pour accueillir les nuits Vidéodrome, premiers évènements parisiens entièrement dédiés à l’art vidéo et à ses artistes. Le projet s’intéresse aussi bien au film expérimental qu’à l’installation et à la projection vidéo. Ces évènements entendent explorer les différentes possibilités du médium, faire découvrir la création artistique contemporaine et offrir une expérience de visionnage inédite dans un lieu atypique entre club alternatif et galerie d’art.

Des œuvres vidéo réalisées par des artistes de tous horizons, émergents ou de renommée internationale seront ainsi présentées au public dans les meilleures conditions afin d’être pleinement comprises et appréciées.

À l’occasion de la deuxième session des nuits Vidéodrome, sept artistes ont répondu à l’appel.

Programmation de la 2ème session :

Dent de cuir (France, Canada), Dye: She’s bad

Kevin Frilet (France), Under

Sébastien Loghman (France), Boys Noize - ICH R U

Sofia Mattioli (Italie) et Rebecca Salvadori (Royaume-Uni), Continuum part. 2

Benjamin Seroussi (France), Kaplinski / Divine Proportions

Trey Whright (Etats-Unis), The Eye

​​Vidéodrome - session #2

Entrée libre

Jeudi 18 décembre 2014, de 19h à minuit (projection en continu)

En face du 28 boulevard Bonne Nouvelle (ancienne bouche de métro)

www.videodrome-paris.com