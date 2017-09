Collection Société Générale - nouvel accrochage par Koyo Kouoh

Société Générale confie à une commissaire d’exposition indépendante camerounaise, Koyo Kouoh, le nouvel accrochage d’une sélection d’œuvres de sa Collection, dans l’espace dédié du siège du Groupe à la Défense.

Mis en perspective sur la thématique du mouvement, cet accrochage intitulé « (Dé)placements » trouve son origine dans la volonté de considérer la situation spécifique d’une collection d’art contemporain destinée à l’exposition au sein d’espaces qui ne sont ni les espaces traditionnels du musée et de la galerie, ni ceux de la collection privée.

La sélection entend ainsi jouer avec le visiteur en proposant un choix d’œuvres et une scénographie qui soulignent le rapport du spectateur aux œuvres, en prenant en compte ses déplacements physiques, mais aussi ses conditions sensorielles et mentales. Jouant de l’arrêt et du mouvement, du visible et de l’invisible, cet accrochage cherche à faire prendre conscience au visiteur de son rapport aux œuvres, du temps qu’il dédie ou non à leur contemplation, des manières dont elles peuvent le surprendre ou l’entraîner « ailleurs ». La notion de parcours prend ici tout son sens : sensoriels ou conceptuels que le visiteur n’avait pas souhaités ou anticipés en se rendant d’un lieu à un autre.

Koyo Kouoh, commissaire d'exposition

Koyo Kouoh est fondatrice et directrice artistique de « RAW Material Company », centre d'art et de partage des savoirs situé à Dakar ; elle est également conservatrice du forum éducatif de la seule foire africaine d'art contemporain européenne, « 1:54 », créée à Londres par la Marocaine Touria El Glaoui.

Conseillère curatoriale pour les documenta 12 (2007) et 13 (2012), Koyo Kouoh présente cette année l'exposition "Body Talk" au centre d'art contemporain Wiels à Bruxelles. Elle a également été co-commissaire des Rencontres de la Photographie Africaine de Bamako (en 2001 et 2003), de l'exposition Géo-graphics à Bruxelles en 2010, et commissaire associée pour le SUD (Salon Urbain de Douala), festival d'art public à Douala au Cameroun. Koyo Kouoh a rédigé la première monographie consacrée au travail de l’artiste sénégalais Issa Samb ainsi qu’une série d'essais résultant du symposium intitulé „Condition Report on Building Art Institutions in Afric“ qui s’est tenu à Dakar en janvier 2012.

Nouvel accrochage de la Collection

Tours Société Générale, Paris La Défense

Du 2 avril au 30 octobre 2015

Des visites commentées de groupes sont accessibles au public sur réservation via le site Internet de la Collection : www.collectionsocietegenerale.com