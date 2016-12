Après 7 éditions réussies, Le Meurice célèbre cette année, en plus de son 180ème anniversaire, la 8ème édition du Prix Meurice pour l'art contemporain.

La création artistique a toujours été, depuis 1835, un élément essentiel de l'art de vivre du Meurice.

Fidèle à son héritage et à l'intérêt qu'il porte à l'art de son temps, Le Meurice crée en 2008, sous l'impulsion de Franka Holtmann son gdirecteur énéral, le Prix Meurice pour l'art contemporain, réaffirmant ainsi sa position de mécène envers la jeune création.

Le Prix Meurice pour l'art contemporain est un prix international doté d'une valeur de 20'000 euros. Il concerne tous les modes d'expressions des arts plastiques et visuels - peinture, sculpture, installation, photographie, vidéo... - et récompense un projet d'envergure internationale proposé par un artiste et sa galerie, un peu plus d’une semaine avant la FIAC.

Cette action exercée au titre de mécénat d'entreprise apporte, tous les ans, son soutien matériel, sans but lucratif, à un jeune artiste et sa galerie française pour les aider à se faire connaître à l'étranger.

Le prix Meurice pour l'Art contemporain a été, précédemment remis à Zoulikha Bouabdellah (2008/2009), Renaud Auguste-Dormeuil (2009/2010), Éric Baudart (2010/2011), Mathieu Kleyebe Abonnenc (2011/2012), Alexandre Singh (2012/2013), Neïl Beloufa (2013/2014) et Mark Geffriaud (2014/2015)

Le jury 2015/2016 est composé de :

Jean-Charles de Castelbajac, parrain du Prix

Montse Aguer, directrice du Centre d'Études Daliniennes

Colette Barbier, directrice de la Fondation d'entreprise Ricard

Nicolas Bourriaud, directeur de l'École nationale supérieure des Beaux-arts de Paris

Philippe Dagen, écrivain et professeur à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne

Jennifer Flay, directrice de la FIAC

Mark Geffriaud, artiste et lauréat 2014/2015

Marta Gili, directrice du Jeu de Paume

Jean de Loisy, président du Palais de Tokyo

Henri Loyrette, conseiller d'État

Maryvonne Pinault,c ollectionneur

eanka Holtmann, directeur général de l'hôtel Le Meurice et président du Prix.

Dépôt des candidatures : avant le 10 avril 2015

Plus de détails et règlement sur prixmeuricepourlartcontemporain.com