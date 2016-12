La FIAC propose, depuis 2011, un parcours d’œuvres contemporaines qui s’articule autour des thématiques de la nature et de l’environnement dans le Jardin des Plantes et les différents espaces du Muséum national d’Histoire naturelle : la Grande Galerie de l’Évolution et la Ménagerie.

Cette année, à l’occasion de la COP21, conférence des Nations unies sur les changements climatiques à Paris, la FIAC prolonge son parcours d’œuvres jusqu’en décembre 2015 au Jardin des Plantes, mais aussi sur les Berges de Seine et à la Maison de la Radio, un parcours d’œuvres autour du défi climatique.

Les étudiants de l’École du Louvre sont présents pendant la semaine de la FIAC dans les différents espaces du Muséum national d’Histoire naturelle pour assurer un service de médiation culturelle.

Les œuvres présentées

Lara Almarcegui, Rocks of Spitsbergen, 2014. Lettrage en vinyle sur mur Dimensions variable Présentée par Ellen de Bruijne Projects, Amsterdam et Mor-Charpentier, Paris

Kader Attia, Mimesis as Resistance, 2013. Trois masques Africains, animaux empaillés (quatre oiseaux), portrait encadré 202,5 × 177,5 × 63,5 cm // Measure and Control, 2013. Télescope, microscope, tableaux avec insectes, images encadrées, livres de sciences. 202,5 × 177,5 × 63,5 cm. Présentées par la Galerie Nagel Draxler, Berlin/Cologne

Gilles Barbier, Still library, 2014.Technique mixte 210 × 288 × 287 cm. Présentée par la Galerie Georges-Philippe et Nathalie Vallois, Paris

Julien Berthier, L’horloge d’une vie de travail 2, 2008. Technique mixte : 34 engrenages, acier électrozingué, acier peint et sérigraphié, cloche de plexiglas 36 × 217 × 24 cm. Présentée par la Galerie Georges-Philippe et Nathalie Vallois, Paris

Laurence Deep, Breathing – Resuscitation for the Reef, 2015. Technique mixte / Mixed media 410 × 350 × 150 cm. Présentée par Artists 4 Paris Climate 2015 et le Muséum national d’Histoire naturelle

Mark Dion, The Unruly Collection, 2015. Cabinet en bois, peinture luminescente et 43 sculptures de papier mâché 220 × 250 × 30 cm. Présentée par la Galerie In Situ - fabienne leclerc, Paris

Piero Gilardi, Orticello, 1966. Mousse de polyuréthane. 40 × 160 × 160 cm. Présentée par Semiose galerie, Paris

Yang Jiechang, Underground Flowers, 1989-2009 Os en porcelaine à décors bleu Ming placés dans des boîtes en bois rangées dans des étagères en bois. Dimensions variables. Présentée par la Galerie Jeanne Bucher Jaeger, Paris Janet

Vincent Mauger, Sans titre, 2015. Tubes de PVC. 200 × 200 cm. Présentée par la Galerie Bertrand Grimont, Paris

Nicolas Milhé, Rosa Luxemburg, 2015. Bronze sur socle. 180 × 21,5 × 23 cm. Présentée par la Galerie Samy Abraham, Paris. Prix MAIF pour la Sculpture 2014

Sam Moyer, Malini, 2015. Bronze et marbre. 233,7 × 165,1 × 61 cm. Présentée par Rachel Uffner Gallery, New York

Otobong Nkanga, In pursuit of Bling: The Transformation, 2014. Tapisserie. 182 × 180 cm. Présentée par In Situ – fabienne leclerc, Paris

Henrique Oliveira, Boxoplasmose, 2011. Bois. 205 × 195 × 290 cm. Présentée par la Galerie Georges-Philippe et Nathalie Vallois, Paris

Sean Raspet, Texture Map (Normal) J01 - J04 Smoking or Bus Shelter, 2015. Acier, verre, plexiglas, lentilles lenticulaires, film coloré, résine de polyuréthane. 242 × 242 × 122 cm. Présentée par la New Galerie, Paris

Elisabeth S. Clark, Treasure Hunt, 2015. Cil d’une girafe en or 23 carats, pierre gravée par laser. Pièce unique Longueur du cil : 5,5 cm / plaque : 58 × 58 × 50 cm. Présentée par la Galerie Dohyang Lee, Paris

Benjamin Sabatier, Sans titre (Cube I, II et III), 2015. Bois et ciment 135 × 100 × 100 cm chacune. Structure I, 2015. Bois et béton. 200 × 300 × 270 cm. Présentées par la Galerie Bertrand Grimont, Paris

Haegue Yang, Seat of Grandeur at Villeperdue, 2015. If, laque, parasol, bois, métal, verre, verre d'Hébron, peinture, pierre. 270 × 250 × 270 cm. Présentée par la Galerie Chantal Crousel, Paris

Virginie Yassef, L’objet du doute, 2013. Polystyrène, résine, peinture acrylique, moteur. 182 × 460 × 300 cm. Présentée par la Galerie Georges-Philippe et Nathalie Vallois, Paris

