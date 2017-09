Pour la 8ème année consécutive, Le Meurice organise l’exposition du Prix Meurice pour l’Art contemporain et, ainsi, donne à voir du 13 au 25 octobre 2015, dans l’Espace Castiglione de l’hôtel, le travail des six jeunes talents finalistes du prix.

« Wunderkammer », l'exposition du Prix Meurice pour l’art contemporain réunit 6 artistes clés de la jeune scène contemporaine, finalistes de l’édition 2015/2016 :

Saâdane Afif (galerie Mehdi Chouakri)

Abdelkader Benchamma (galerie du jour agnès b.)

Julian Charrière (galerie Bugada & Cargnel)

David Douard (galerie Chantal Crousel)

Mimosa Echard (galerie Samy Abraham)

Abraham Poincheval (galerie Sémiose).

Bien que déroulant chacun à leur manière un fil conducteur, un style et des méthodes de travail qui leur sont propres, les six artistes présélectionnés – dont le lauréat qui sera révélé le 12 octobre prochain – se retrouvent tous autour du thème du cabinet de curiosités.

« La Wunderkammer, ou chambre des merveilles, cabinet de curiosités en français, studiolo en italien, essaime en Europe dès la Renaissance. L’historienne de l’art Patricia Falguière note toutefois qu’il faut distinguer cette première occurrence de ses jumelles en ce que la chambre des merveilles a principalement pour fonction de rassembler des éléments mémorables qui permettent, par une gymnastique de l’esprit, de retracer, via ses objets de transfert, toute l’histoire de l’univers. C’est aussi le principe de l’art de la mémoire qui permet aux orateurs de fixer le déroulement de leurs discours en plaçant chaque mot dans un lieu spécifique qu’il suffit alors d’habiter ou de traverser en pensée. Avec humilité, tant cette histoire est vaste et constitutive, c’est du côté de cette histoire de l’art que tend l’exposition du Prix Meurice pour l'art contemporain 2015/2016. Une exposition comme une chambre des merveilles (logique, nous sommes au cœur d’un palace) qui permettra surtout aux visiteurs d’embrasser, à travers quelques pièces choisies, l’univers tout entier des six artistes sélectionnés cette année. Si la plupart des pièces présentées jouent d’ailleurs avec l’esthétique du cabinet de curiosités (objets réduits, sous vitrines ou sous cloches), elles ont surtout pour objectif de dévoiler un pan exemplaire du travail de Saâdane Afif, Abdelkader Benchamma, Julian Charrière, David Douard, Mimosa Echard et Abraham Poincheval. » Claire Moulène, commissaire de l’exposition et Conseiller Artistique pour Le Meurice

Hôtel Le Meurice

Dans la galerie Castiglione

228 Rue de Rivoli, 75001 Paris

Du 13 au 25 octobre 2015, de midi à 19h (entrée libre).

Présence d’un médiateur du mardi au samedi de 12h à 19h

L’exposition fait chaque année partie, entre autres, du parcours VIP de la FIAC et du parcours FOCUS de l’Institut Français.

Plus de détails et règlement sur prixmeuricepourlartcontemporain.com