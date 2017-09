Pour sa 43ème édition qui se tiendra du 20 au 23 octobre, la FIAC accueillera dans les espaces du Grand Palais près de 185 galeries parmi les plus importantes de la scène internationale. Cette nouvelle édition élargit son territoire avec le secteur On Site au Petit Palais, qui présentera des œuvres sculpturales et des installations, et avec l’ouverture du Salon Jean Perrin, nouvelle salle d’exposition du Grand Palais, qui rassemblera cette année neuf galeries exposant des artistes historiques.

Une foire à forte vocation culturelle

Cette année, la FIAC renforce son soutien aux pratiques performatives et au dialogue entre les disciplines dans l’art contemporain en inaugurant un nouveau Festival, Parades for FIAC, qui se tient dans différents espaces emblématiques parisiens à proximité de la FIAC. Ce programme s’inscrit à l’intersection entre musique, danse contemporaine, performance et poésie. Il propose autant d’expérimentations sous la forme d’actions live ouvrant de nouveaux périmètres au champ de la performance artistique.

Reconnue dans le paysage des foires d’art dans le monde et d’une envergure inégalée, la programmation Hors les Murs, qui confère à la FIAC une dimension culturelle forte, renforcera sa programmation à travers des parcours d’exposition d’œuvres extérieures, 3 jours de conférences et des projections de films d’artistes. Le parcours se déploiera cette année dans 3 lieux emblématiques : le Jardin des Tuileries (pour la 10e année consécutive dans le cadre du partenariat avec le Musée du Louvre), le Musée national Eugène Delacroix et la place Vendôme.

Les visiteurs pourront par ailleurs bénéficier des - VISITES YCI ! - commentées par des jeunes critiques et commissaires d’exposition sélectionnés dans le cadre du programme YCI (Young Curators Invitational) créé par la Fondation d’entreprise Ricard et la FIAC en 2006.

La FIAC 2016 en bref : 185 galeries dont 42 nouveaux exposants ; 133 galeries étrangères issues de 27 pays à travers le monde entier ; Pays les plus représentés : France (52 galeries françaises – 28%), Etats-Unis (35 galeries) Allemagne (25 galeries), Italie (14 galeries), Angleterre (13 galeries). Contacts Presse Brunswick Arts Maude Le Guennec // Amélie Cognard press@fiac.com +33 (0)1 53 96 83 83 www.fiac.com @fiac #fiac

Le Grand Palais

Secteur général

La Nef accueillera 108 galeries internationales prestigieuses parmi lequelles 303 Gallery, Air de Paris, Gavin Brown’s enterprise, Galerie Buchholz, Blum & Poe, Capitain Petzel, Sadie Coles HQ, Paula Cooper, Chantal Crousel, Massimo De Carlo, Dvir Gallery, Gagosian Gallery, gb agency, Gladstone Gallery, Marian Goodman, Bärbel Grässlin, Greene Naftali, Karsten Greve, Max Hetzler, Xavier Hufkens, Kukje Gallery / Tina Kim Gallery, kurimanzutto, Lelong, Lisson, Mai 36 Galerie, kamel mennour, Metro Pictures, Victoria Miro, The Modern Institute, Jan Mot, Nächst St. Stephan Rosemarie Schwarzwälder, neugerriemschneider, Nathalie Obadia, Galerie Perrotin, Eva Presenhuber, Almine Rech, Thaddaeus Ropac, Andrea Rosen, Esther Schipper / Johnen Galerie, Sprüth Magers, Daniel Templon, Michael Werner, White Cube, Zeno X, David Zwirner ...

De nombreuses galeries spécialisées en art moderne y seront également présentes telles que : Galerie 1900-2000, Applicat-Prazan, Landau Fine Art, Mazzoleni, Mitchell-Innes & Nash, Nahmad Contemporary, Guillermo de Osma, Natalie Seroussi, Tornabuoni Art, Ubu Gallery, Vedovi, Venus, Waddington Custot ou la Galerie Zlotowski.

Le Salon d’honneur regroupera une vingtaine de galeries reconnues à l’international pour leur capacité à découvrir et promouvoir des artistes phares : Balice Hertling, Casas Riegner, Pilar Corrias, dépendance,House of Gaga, Karma International, Mendes Wood DM, Neue Alte Brücke, Overduin & Co, Peres Projects, Plan B, Francesca Pia, Raster, Reena Spaulings Fine Art, Rodeo, Fortes Vilaça, Vilma Gold, Jocelyn Wolff, Zéro, ...

Les Galeries Supérieures exposeront 38 galeries d’art contemporain ou émergentes, telles que Marcelle Alix, Thomas Bernard – Cortex Athletico, Canada, Cherry & Martin, C L E A R I N G, Ellen de Bruijne Projects, Delmes & Zander, Frank Elbaz, Essex Street, Lars Friedrich, Gaudel de Stampa, François Ghebaly, Laurent Godin, Hannah Hoffman, Labor, Monitor, Parra & Romero, ProjecteSD, Triple V, Valentin…

Le Salon Jean Perrin, inauguré cette année par la FIAC et situé entre l’entrée Square Jean Perrin et le Salon d’honneur, réunira 9 galeries qui présenteront des expositions personnelles d’artistes historiques actifs : Endre Tót (acb Gallery, Hongrie), Darío Villalba (Luis Adelantado, Espagne), Nil Yalter (Espaivisor, Espagne), Hessie (Arnaud Lefebvre, France), Irma Blank (P420, Italie), Henri Chopin (Richard Saltoun, Angleterre), William S. Burroughs (Semiose, France), Tetsumi Kudo (Christophe Gaillard, France). Kisterem (Hongrie) présentera une exposition conjointe d’Ilona Keserü et György Jovánovics.

Le Comité de sélection : cette année, le comité de sélection a intégré trois nouveaux membres - Mark Dickenson (Neue Alte Brücke, Francfort), Olivier Antoine (Art : Concept, Paris) et Emmanuel Perrotin (Galerie Perrotin) - en remplacement de membres sortants en fin de mandat. La mission principale du Comité de Sélection de la FIAC est d’évaluer les candidatures proposées chaque année par les galeries et de déterminer, parmi elles, celles qui seront admises à la FIAC. Les huit membres, nommés pour un mandat de deux ans, évaluent objectivement le travail de leurs pairs, dans un esprit collégial, en se détachant des considérations touchant à la promotion du programme défendu par leur propre galerie. Les membres du comité 2016 : Olivier Antoine (Art : Concept, Paris), Gisela Capitain (Capitain Petzel, Berlin), Mark Dickenson (Neue Alte Brücke, Frankfurt), David Fleiss (Galerie 1900-2000, Paris), Solène Guillier (gb agency, Paris), Jan Mot (Jan Mot Gallery, Brussels, Mexico D.F), Emmanuel Perrotin (Galerie Perrotin, Paris, New York, Hong Kong, Seoul), Christophe Van de Weghe (Van de Weghe Gallery, New York).

Secteur Lafayette

La FIAC et son partenaire officiel, le groupe Galeries Lafayette, renouvellent leur soutien à une scène émergente à Paris au travers du Secteur Lafayette, créé en 2009. Imaginé par les Galeries Lafayette, le Secteur Lafayette a pour vocation de soutenir financièrement la présence des jeunes galeries internationales qui défendent le travail d’artistes émergents. Ce programme ambitieux offre ainsi une visibilité stratégique à de jeunes artistes pendant ce rendez-vous phare du marché de l’art. Le Secteur rassemble 10 galeries sélectionnées pour la qualité de leur programmation prospective et sur la base d'un projet spécifique pour la FIAC présentant un à deux artistes. Les galeries choisies pour l’édition 2016 ont été retenues parmi plus d’une centaine de candidatures par un jury d’experts composé de Daria de Beauvais (Commissaire d’exposition, Palais de Tokyo, Paris), Florence Bonnefous (Directrice, Air de Paris, Paris), Guillaume Houzé, (Directeur du Mécénat, Groupe Galeries Lafayette, Paris) François Quintin (Directeur délégué, Fondation d'entreprise Galeries Lafayette, Paris) et María Inés Rodríguez (Directrice, CAPC / musée d'art contemporain de Bordeaux, Bordeaux).

Pour l’édition 2016 de la FIAC les 10 galeries sélectionnées, issues de 7 pays (Allemagne, Etats-Unis, France, Angleterre, Inde, Mexique et Emirats Arabes Unis) illustrent le dynamisme du marché de l’art international : Allen (Paris), Arcade (Londres), Experimenter (Calcutta), Freedman Fitzpatrick (Los Angeles), Grey Noise (Dubai), Hollybush Gardens (Londres), joségarcía ,mx (Mexico), KraupaTuskany Zeidler (Berlin), Micky Schubert (Berlin) et TORRI (Paris).

Sept galeries présenteront des expositions personnelles : Boris Achour chez Allen, Caroline Achaintre chez Arcade, Bani Abidi chez Experimenter, Charbel-Joseph H. Boutros chez Grey Noise, Claire Hooper chez Hollybush Gardens, Guan Xiao chez Kraupa-Tuskany Zeidler et Hoël Duret chez TORRI. Trois galeries présenteront des expositions conjointes de deux artistes : Mathis Altmann et Matthew Lutz-Kinoy chez Freedman Fitzpatrick, Marie Lund et Tania Pérez Córdova chez joségarcía ,mx, Georgi Alexi-Meskhishvili et Ketuta Alexi-Meskhishvili chez Micky Schubert.