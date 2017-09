Le Prix MAIF pour la Sculpture permet, chaque année, à un artiste plasticien émergent de réaliser une première œuvre en bronze dans une approche contemporaine. Le premier jury de la 9ème édition s’est réuni, en juin, autour de Dominique Mahé, président de la MAIF et a retenu les 5 artistes finalistes : Guillaume Aubry, François-Noé Fabre, Raphaël Faon et Andres Salgado, Pascal Jounier Trémelo et Laurence de Leersnyder.

Trois nouveaux membres, Chiara Parisi, directrice des programmes culturels de la Monnaie de Paris, Marianne Lanavère, directrice du Centre international d’art et du paysage de l’île de Vassivière et Emmanuel Daca, chef d’atelier à la Fonderie Chapon de Bobigny, ont rejoint Anne Langlois, directrice de 40mcube à Rennes, Marie-Anne Ben Maïz, administratrice honoraire de la MAIF, Gaël Charbau, critique et commissaire indépendant et Vincent Barré, artiste.

À travers leur choix, le jury 2016 a privilégié des projets innovants, illustrant toute la liberté d’expression et la créativité que permet le bronze pour des artistes désireux de tenter une nouvelle expérience.

Les cinq finalistes vont désormais préparer un modèle à l’échelle 1 de leur projet ainsi qu’une vidéo le présentant. Ils auront tout l’été pour réaliser ces deux éléments qui permettront au jury de choisirle lauréat lors d’une seconde réunion à la rentrée.

Cette année, une présentation des artistes et des projets finalistes est également mise en ligne sur le site du Prix MAIF pour la Sculpture afin que les sociétaires et les salariés de la MAIF élisent leur projet préféré, comptant pour une voix dans le jury final.

Le nom du lauréat du 9ème Prix MAIF pour la Sculpture sera annoncé fin septembre. L’œuvre lauréate sera ensuite fondue en deux exemplaires : l’un sera offert à l’artiste avec le moule, l’autre revenant à la MAIF. Le lauréat bénéficiera également d’un accompagnement technique de la part de la fonderie choisie, d’une visibilité dans les médias et de la publication d’un catalogue.