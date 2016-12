« Bleue comme une orange », la 10ème exposition ART [ ] COLLECTOR, présente, du 19 septembre au 1er octobre 2016 au Patio Art Opéra (Paris), des travaux récents de Massinissa Selmani ainsi que des œuvres provenant de collections privées.

Massinissa Selmani (né en 1980 à Alger, diplômé de l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Tours, vit et travaille à Tours) a reçu une mention spéciale du Jury lors de la 56ème Biennale de Venise (All the World’s Futures, commissariat d’Okwui Enwezor, 9 mai - 22 novembre 2015).

Massinissa Selmani a été récemment exposé au CCC de Tours, à la Biennale de Dakar et à la Biennale de Lyon (La vie Moderne, commissariat de Ralph Rugoff, 10 septembre 2015 - 3 janvier 2016). Il a collaboré également avec la plateforme Veduta pour laquelle il a créé dix œuvres dans dix appartements privés. Six dessins de sa série A-t-on besoin des ombres pour se souvenir ? présentée en 2014 par la galerie Talmart sur DDESSIN se trouvent aujourd’hui dans la collection du Centre Pompidou.

Massinissa Selmani est représenté par la Selma Feriani Gallery à Londres (UK) et à Sidi Bou Said à côté de Tunis (Tunisie). Les dessins et vidéos de Massinissa Selmani s’inspirent du flot d’images provoquées par l’actualité.

À la grandiloquence de certains sujets, Massinissa Selmani répond délibérément par une économie de moyens et une discrétion du geste qui donnent lieu à des montages d’images et de dessins ou de courtes animations dans lesquels se mêlent l’humour, l’ironie et parfois la révolte.

Catherine David, directrice adjointe du musée national d’Art moderne, assure le commissariat de l’exposition de Massinissa Selmani au Patio Art Opéra. Auparavant conservatrice au Centre Pompidou, au Musée national d’art moderne et à la Galerie du Jeu de Paume, elle fut aussi directrice artistique pour Documenta X en 1997.

ART [ ] COLLECTOR

Collectionneurs engagés dans la promotion d’artistes français émergents, Evelyne et Jacques Deret ont lancé en 2011 le projet Art [ ] Collector qui associe le temps d’un événement, un artiste, ses collectionneurs et sa galerie. Les collectionneurs prêtent des œuvres de l’artiste acquises par le passé, tandis que l’artiste présente ses travaux récents pour une exposition dans un lieu privé, "Le Studio", au dessus du restaurant le Patio Art Opéra (Paris 1er), avec la volonté de toucher un nouveau public en dehors du circuit habituel des galeries.

Evelyne et Jacques Deret éditent également un catalogue pour chacune des expositions, ponctué de témoignages de collectionneurs. Grâce à cette initiative inédite, Art [ ] Collector replace les collectionneurs au centre du processus de diffusion et de valorisation de la création actuelle.

Grâce à cette initiative inédite, Art [ ] Collector replace les collectionneurs au centre du processus de diffusion et de valorisation de la création actuelle. Depuis 2012, neuf artistes ont bénéficié d’une exposition : Iris Levasseur, Jérémy Liron, Christine Barbe, Karine Rougier, Clément Bagot, Claire Chesnier et Eva Nielsen, Abdelkader Benchama et Olivier Masmonteil.

Exposition de Massinissa Selmani

Du 19 septembre au 1er octobre 2016

Au Patio Art Opéra

5, rue Meyerbeer - 75002 Paris

www.lepatio-opera.com