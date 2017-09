Ouverture de la galerie Audi talents

Afin de célébrer ses dix ans, le programme d’accompagnement culturel Audi talents awards installe la Galerie Audi talents au cœur du Marais, au 23 rue du Roi de Sicile dans le 4ème arrondissement de Paris. Avec une programmation pluridisciplinaire, sur huit mois, alternant Design, Art contemporain, Court-métrage et Musique à l’image, cette galerie éphémère a pour ambition de mettre en lumière le patrimoine Audi talents awards à travers cinq expositions.

Créé en 2007, le programme Audi talents awards a pour objectif d’accompagner, chaque année, des artistes émergents dans quatre catégories : le Design, l’Art contemporain, la Musique à l’image et le Court-métrage. A l’issu d’un appel à candidature, un jury composé d’un expert par spécialité (designer, réalisateur, acteur, commissaire d’exposition, compositeur…) et de deux jurés sélectionnés pour leur vision avant-gardiste dans leur domaine élit un lauréat par catégorie. Ces derniers bénéficient ensuite d’un accompagnement, humain (une équipe dédiée au suivi et à l’avancée des créations) et financier (des moyens de production, d’exposition et de médiatisation), en vue de la réalisation de leur projet.

Depuis sa création, Audi talents awards a soutenu plus de 40 artistes parmi lesquels Cyprien Gaillard, Neil Beloufa ou encore Felipe Ribon et les C2C et a produit plus de 40 événements culturels dont Résidences secondaires (Mamo/Marseille, 2013) et Parapanorama (Palais de Tokyo, 2014). Les lauréats Audi talents awards élus cette année sont le duo Raphaël Pluvinage et Marion Pinaffo (Design), Théodora Barat (Art contemporain), Romain Benitez (Musique à l’image) et Jérôme Blanquet (Court-métrage).

La Galerie Audi talents, écrin de la création émergente

Pour célébrer ses 10 ans d’engagement, le programme ouvre la Galerie Audi talents, au 23 rue de Sicile dans le 4ème arrondissement de Paris, du 25 octobre 2016 au 30 mai 2017.

Ce lieu de vie et de rencontres artistiques, qui marque un pas de plus pour Audi dans son soutien à la création française, illustre la richesse et l’engagement pérenne du programme auprès de la jeune scène. Ouverte à tous et gratuite, cette galerie éphémère de 200m2 a pour ambition la mise en lumière du patrimoine des Audi talents awards via cinq expositions thématiques en Design, Art contemporain, Court-métrage et Musique à l’image.

Première exposition de la Galerie Audi talents Topiques : « l’eau, l’air, la lumière et la ville » d’Isabelle Daëron, lauréate Design 2015

Après avoir dévoilé en mai dernier lors des D’Days « Chantepleure-sur-Seine », Isabelle Daëron, lauréate Design 2015, expose « Topiques : l’eau, l’air, la lumière et la ville » au sein de la Galerie Audi talents, du 25 octobre au 16 novembre 2016.

[Visuel : Galerie Audi Talents, vue 3D de la façade (c) DR]