À travers son Prix Meurice pour l’Art contemporain, Le Meurice soutient pour la 9ème année consécutive la jeune création artistique française.

Le 23 mai dernier, les membres du Jury du Prix Meurice se sont réunis à huis clos :

Jean-Charles de Castelbajac , Parrain du Prix ;

, Parrain du Prix ; Saâdane Afif , Artiste et Lauréat du Prix Meurice 2015/2016 ;

, Artiste et Lauréat du Prix Meurice 2015/2016 ; Montse Aguer , Directrice du Centre d'Études Daliniennes ;

, Directrice du Centre d'Études Daliniennes ; Colette Barbier , Directrice de la Fondation d'entreprise Ricard ;

, Directrice de la Fondation d'entreprise Ricard ; Nicolas Bourriaud , Théoricien de l’art et Commissaire d’exposition;

, Théoricien de l’art et Commissaire d’exposition; Philippe Dagen, Écrivain et Professeur à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne ;

Écrivain et Professeur à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne ; Jennifer Flay , Directrice de la FIAC ;

, Directrice de la FIAC ; Marta Gili , Directrice du Jeu de Paume ;

, Directrice du Jeu de Paume ; Jean de Loisy , Président du Palais de Tokyo ;

, Président du Palais de Tokyo ; Henri Loyrette , Conseiller d'État ;

, Conseiller d'État ; Maryvonne Pinault , Collectionneur ;

, Collectionneur ; Claire Moulène , Conseiller artistique et

, Conseiller artistique et Franka Holtmann, Directeur Général de l'Hôtel Le Meurice.

Ils ont présélectionné 6 artistes et leur galerie :

KATINKA BOCK / Galerie Jocelyn Wolff : pour un projet s’inscrivant dans la lignée de celui réalisé en 2015 aux Laboratoires d’Aubervilliers. Travaillant autour du don et du contre-don, Katinka Bock avait inscrit ce projet dans un territoire particulier en proposant d'échanger ses sculptures en terre cuite avec les commerçants du quartier, contre l'objet qu'ils voudraient bien lui donner. Le nouveau projet sera restitué à Mercer Union, Toronto, en mars 2017.

JULIEN DISCRIT / Galerie Anne-Sarah Bénichou : pour un projet de film prenant comme sujet et décor l’ancien site de l’exposition universelle de 1967 à Montréal, et qui sera présenté lors du Mois de la Photo, à la Biennale internationale de l’Image Contemporaine à Montréal en septembre 2017.

LOLA GONZALEZ / Galerie Marcelle Alix : pour un projet en collaboration avec le chorégraphe et danseur Japonais Naoyuki Oguri, qui sera montré à Los Angeles par le centre d’art Fahrenheit et le centre de création Clockshop. Le Hammer Museum et le centre d’art Redcat, tous deux à Los Angeles, accueilleront également le projet.

ANGELICA MESITI / Galerie Allen : pour l’installation « Final cut », impliquant la recherche, le développement et la production de nouvelles vidéos et sculptures sous la forme d’une installation immersive, qui sera présentée en avant-première à Artspace à Sydney, avant de voyager ensuite dans deux lieux européen et nord-américain.

MOUSSA SARR / VNH Gallery : pour une installation vidéo « La danse des lions », qui prendra la forme d'un combat de l'artiste contre lui-même, et s'ancrera dans ses racines sénégalaises. Une partie de l'oeuvre sera réalisée au Sénégal (résidence de deux mois de l'artiste en compagnie de lutteurs et de leurs marabouts).

THU VAN TRAN / Galerie Meessen de Clercq : pour le projet "Pétrópolis Players", regroupant une sculpture, un texte, et un film, qui sera présenté pour la première fois dans une exposition personnelle à la Kunsthalle de Sao Paulo au printemps 2017.

Lundi 10 octobre 2016, le Jury sélectionnera l'artiste et sa galerie, à qui sera décerné solidairement le Prix Meurice pour l’art contemporain : 10 000€ à l’artiste et 10 000€ à sa galerie, pour la réalisation du projet vainqueur à l'étranger.

Une exposition des six finalistes sera organisée au Meurice et ouverte au public du 10 au 23 octobre 2016.

prixmeuricepourlartcontemporain.com

Hôtel Le Meurice

Dans la galerie Castiglione

228, rue de Rivoli - 75001 Paris