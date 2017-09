Belle Ville - Guerlain Champs Elysées

Associé à la FIAC depuis 2006, Guerlain célèbre cette année les 10 ans de son rendez-vous culturel annuel. Pour cette édition anniversaire, intitulée « Belle Ville », Guerlain met à l'honneur l’art urbain pendant quatre semaines au 68, avenue des Champs Elysées.

Après l’édition de l’année dernière qui posait la question du « Genre Idéal ? » au sein d’une société dans laquelle acceptation et tolérance ne vont pas toujours de pair, l’édition 2016 rebondit sur une thématique qui se veut à la fois contemporaine et festive, célébrant cette année d’anniversaire tout en couleurs.

Avec « Belle Ville », Guerlain montre comment les street artistes ont ré-enchanté et continuent de ré-enchanter les villes à travers des explosions de couleurs, de formes et de supports.

L'exposition réunit des œuvres de Banksy, Blek le rat, Futura, Gris1, Jef Aérosol, JonOne, Keith Haring, Ludo, Meteor, Nasty, Seth, Space Invader, Swoon et Zevs ainsi que des créations réalisées in situ de L'Atlas, le Collectif France Tricot et Sifat.

Belle Ville

Commissariat : Caroline Messenssee

Du 14 octobre au 10 novembre 2016

Du lundi au samedi : 10h30 - 20h

Le dimanche : 15h - 19h



Maison Guerlain

68, avenue des Champs-Elysées - 75008 Paris

Entrée libre - #GuerlainLovesArt