Chambre à part XI

Pour la onzième édition de « Chambres à part », la conseillère en art et commissaire d’exposition Laurence Dreyfus s’installe dans la nouvelle adresse du groupe La Réserve, au 42 avenue Gabriel, à deux pas du Grand Palais.

Laurence Dreyfus propose cette année une nouvelle programmation de l’événement et montre pendant quatre jours une proposition originale et resserrée d’œuvres emblématiques, une sélection concentrée de petits « chef-d'œuvres » présentés dans une des suites présidentielles de l’hôtel, dans le patio et dans la bibliothèque du Duc de Morny.

Pour la première fois, Laurence Dreyfus programme également pour ses invités deux événements thématiques privés, sur invitation, qui auront lieu en début de soirée dans la bibliothèque du Duc de Morny de cet hôtel particulier du XVIIIème siècle entièrement restauré dans les règles de l’art par Jacques Garcia.

Les temps forts de la onzième édition :

Une exposition d’œuvres emblématiques d’artistes de renom tels que Anthony Gormley, Olafur Eliasson, Robert Longo, Anish Kapoor, Tomàs Saraceno, Hiroshi Sugimoto parmi d’autres, prêtées par des collectionneurs fidèles à Chambres à part et mis en scène dans l’une des suites présidentielles de la Réserve.

Une sculpture emblématique installée dans le patio de l’hôtel.

Une sélection d’œuvres de petit format, « les petits trésors de Chambres à part », présentée dans la bibliothèque du Duc de Morny.

2 soirées thématiques les 21 & 22 octobre : une performance poétique, « Infralangage III », de Carmen Campo Real et un concert privé du grand pianiste russe Mikhail Rudy. Sur invitation uniquement.

Small is Beautiful est le thème choisi pour la 11e édition de Chambres à part qui s’installe dans l’une des suites « présidentielles » de Hôtel & Spa La Réserve, avenue Gabriel. Plusieurs artistes prestigieux seront présents cette année encore : Olafur Eliasson (actuellement présenté au Château de Versailles), Monique Frydman, Antony Gormley, Hiroshi Sugimoto, Anish Kapoor, Robert Longo, Tomas Saraceno, etc... A deux pas de la FIAC, dans ce cadre exclusif et élégant, Laurence Dreyfus recevra ses clients collectionneurs pendant quatre jours et deux soirées du mercredi 19 octobre au samedi 22 octobre 2016.

Les tableaux, objets, sculptures et œuvres sur papier seront exposés dans le respect de l’hôtel particulier datant du XVIIIe siècle. Dans la bibliothèque, deux évènements seront programmés en début de soirée spécialement pour les collectionneurs français et étrangers qui assistent à la semaine de l’art contemporain à Paris : un concert de musique classique orchestré par Mikhail Rudy et une performance poétique de Carmen Campo Real autour d’artistes contemporains.

Grâce à des relations étroites tissées depuis longtemps avec des collectionneurs et des artistes, et à une étroite collaboration avec plusieurs galeries internationales, Laurence Dreyfus parvient à rassembler cette année encore des œuvres emblématiques issues de collections privées et souvent présentées en exclusivité sur le marché français.

Chambre à part XI

Du 19 au 22 octobre 2016

Venissage le 18 octobre (uniquement sur rdv : http://laurencedreyfus.com)

La Réserve

42, avenue Gabriel

75008 Paris