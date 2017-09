FIAC 2016 - On Site - avenue Winston Churchill et Petit Palais

Après l’annonce de son déploiement au Petit Palais dans le cadre du lancement de son nouveau secteur On Site, la FIAC officialise son installation sur l’avenue Winston Churchill pendant toute la durée de la foire.

La FIAC multiplie les nouveautés en 2016. Après l’annonce de son nouveau secteur dédié aux œuvres sculpturales et aux installations qui prend ses quartiers à partir du 19 octobre dans le prestigieux Petit Palais, voisin du Grand Palais, c’est au tour de l’avenue Winston Churchill d’être investie par la 43ème édition de la foire.

La piétonisation de l’avenue permet de recréer l’esplanade originelle de l’Exposition Universelle de 1900, tel un pont entre les Petit et Grand Palais. Une dizaine d’œuvres y seront installées pour offrir aux visiteurs parisiens et du monde entier un tableau d’art contemporain à ciel ouvert. Cette invitation au voyage artistique, qui s’inscrira dans la programmation de On Site, sera matérialisée notamment par deux œuvres réalisées pour l’occasion : l’alphabet grand format de l’artiste Jacques Villeglé qui posera au sol les mots du philosophe Henri Michaux « l’art est ce qui aide à tirer de l’inertie » et l’œuvre de Lawrence Weiner qui proposera des phrasés formant une véritable partition visuelle.

Au total 37 projets ont été sélectionnés - parmi 90 candidatures reçues - pour exposer des œuvres de toutes dimensions lors de la première édition de On Site sur l’avenue Winston Churchill et au Petit Palais, permettant aux artistes de bénéficier de conditions d’exposition à proprement parler muséales, un contexte sans égal dans le paysage des foires d’art contemporain.

Autre ouverture symbolique dans cet ensemble architectural, derrière l’œuvre d’Ulla Von Brandenburg, Landschaft, 2016, la porte qui relie le Salon d’Honneur du Grand Palais et le Palais de la Découverte sera exceptionnellement ouverte chaque soir à partir de 18h30, proposant aux visiteurs de la FIAC une passerelle vers cet autre lieu muséal emblématique de Paris. Des performances autour de la poésie et du langage mêlant fictions et réalités scientifiques s’y succèderont du mercredi 20 au samedi 23 octobre de 18h30 à 21h30, dans le cadre du nouveau festival de performances Parades for FIAC.

« Avec la création de On Site qui se déploiera au Petit Palais et sur l’avenue Winston Churchill, nous avons poussé les murs, ouvert les portes, investi la rue. C’est avec des rêves d’abord que les choses s’imaginent. Ces rêves deviennent réalité cette année et s’inscrivent sur le pavé parisien. C’est une conquête de l’espace au service de l’art et une respiration que je dédie aux artistes, aux galeristes et aux visiteurs. » (Jennifer Flay, directrice de la FIAC)