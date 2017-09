Propos d’Europe 2016 - Fondation Hippocrène

Pour la 15ème édition de Propos d’Europe, exposition annuelle d’art contemporain promouvant la rencontre & la création d’artistes européens émergents et confirmés, la Fondation Hippocrène invite cette année la KaviarFactory (Norvège), mettant ainsi à l’honneur la scène contemporaine nordique.

L’ancienne agence de l’architecte moderniste Robert Mallet-Stevens accueillera, du 29 septembre au 3 décembre 2016, une partie de la collection de Rolf et Venke Hoff – grands collectionneurs norvégiens depuis trente ans, fondateurs du centre d’art situé dans les îles Lofoten – qui sera dévoilée aussi amplement pour la toute première fois à l’étranger.

Intitulée « Expanding Frontiers », l’exposition, dont le commissariat est assuré par Rolf Hoff, permettra de découvrir une trentaine d’œuvres principalement conceptuelles et de tous médiums de 25 artistes contemporains internationaux, majoritairement norvégiens et scandinaves, pour la plupart peu connus en Europe et exposant parfois pour la première fois en France.

Artistes : Gediminas Akstinas (Lituanie), Knut Âsdam (Norvège), Bjørn Bjarre (Norvège), Mikael Brkic (Norvège), Gardar Eide Einarsson (Norvège), Dag Erik Elgin (Norvège), Hreinn Fridfinnson (Islande), Yngve Holen (Allemagne-Norvège), Adam Jeppesen (Danemark), Henrik Olai Kaarstein (Norvège), Saman Kamyab (Norvège), Keller & Kosmas (Aids-3D) (États-Unis), Giorgi Khaniashvili (Géorgie), Milja Laurila (Finlande), Erik Lindman (États-Unis), Bjarne Melgaard (Norvège), Ole Jørgen Ness (Norvège), Rolf Nowotny (Danemark), Børre Sæthre (Norvège), Kristian Skylstad (Norvège), Kjartan Slettemark (Suède-Norvège), Anders Smebye (Norvège), Matthew Stone (Angleterre), Ryszard Warsinski (Pologne-Norvège), et Ebbe Stub Wittrup (Danemark).

la quatrième collaboration de la Fondation Hippocrène avec une fondation ou structure privée et européenne d’art contemporain - s’inscrit dans le Parcours Privé de la Fiac 2016.

Propos d’Europe 2016

Commissaire de l’exposition : Rolf Hoff

Du 29 septembre au 3 décembre 2016

Du mardi au samedi de 14h à 19h

Ouverture exceptionnelle les dimanches 16 et 23 octobre

Entrée libre

Vernissage le lundi 17 octobre à 18h

Fondation Hippocrène

12, rue Mallet-Stevens - 75016 Paris

Métros : Ranelagh - Jasmin // Bus : 22

Tél. : 01 45 20 95 94

www.fondationhippocrene.eu