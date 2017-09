Olivier Masmonteil - Le bain de Diane - Patio Art Opéra

Le Patio Opéra présente, du 16 au 28 novembre 2016, « Le bain de Diane », exposition d’Olivier Masmonteil, 9ème lauréat du projet « Art [ ] Collector.

Découvert par Suzanne Tarasiève, Olivier Masmonteil appartient à une génération qui se réconcilie avec la peinture. S’il s’est longtemps consacré au genre du paysage, Olivier Masmonteil manie aujourd’hui d’autres styles, notamment des intérieurs. Il puise son inspiration dans des paysages de jeunesse, ou encore ses voyages, comme pour la série Quelle que soit la minute du jour - série de 1000 tableaux de format identique. Il participe depuis 2002 à de nombreuses expositions personnelles ou collectives, en France comme à l’étranger. Il est représenté par la Galerie Dukan.

Art [ ] Collector

Art [ ] Collector a été fondé en 2011 par les collectionneurs et mécènes Evelyne et Jacques Deret pour promouvoir les artistes français ou travaillant en France et valoriser leur travail grâce au soutien de leurs collectionneurs. Chaque année, deux lauréats choisis par un Comité de Sélection bénéficient d’une exposition originale qui mêle des oeuvres prêtées par des collectionneurs à des oeuvres récentes mises en vente par l’artiste et sa galerie, accompagnée de la publication d’un catalogue. En septembre dernier, Abdelkader Benchamma, premier lauréat 2015 avait déjà été exposé au Patio Art Opéra.

Exposition Olivier Masmonteil - Art [ ] Collector

Du 16 au 28 novembre 2016

De 12h30 à 19h et sur rendez-vous en dehors de ces horaires

Patio Art Opéra

3 rue Meyerbeer

75001 Paris