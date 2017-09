Wim Delvoye, lauréat du projet Hommages à Arago

Le 17 novembre 2016, le jury de l’association ARS Arago, composé de personnalités du monde des arts et des sciences, s’est réuni pour désigner le lauréat du projet « Hommages à Arago ». Wim Delvoye a été retenu pour réaliser la sculpture, qui remplacera la statue en bronze du célèbre astronome, physicien et homme politique François Arago, érigée en 1894, grâce à une souscription publique, puis fondue en 1942 et jamais remplacée.

Treize artistes de renom, français et internationaux, ont répondu à l’appel d’ARS Arago et de son Président Hubert Lévy-Lambert, en créant une œuvre évoquant la vision universelle de François Arago : Jean Anguera, Elisabeth Cibot, Sabine de Courtilles, Wim Delvoye, Pierre-Ivan Didry, Daniel Druet, Marc-André de Figueres, Xavier de Fraissinette, Gloria Friedmann, Claude Genzling, Cheng-Dong Guo, Sébastien Langloÿs et Jean Suzanne.

Leurs maquettes sont exposées du 18 au 22 novembre, dans les salons d’Artcurial, puis seront mises en vente le mardi 22 novembre, sous le marteau de Maître François Tajan.

Le socle de l'ancienne sculpture restera vide à la demande de la mairie de Paris. La nouvelle statue sera installée de l’autre côté du boulevard, dans le jardin de l’Observatoire - précisément sur le méridien de Paris, le 7 juin 2017 - à l'occasion de la célébration de ses 350 ans.

Hommages à Arago

Vendredi 18, samedi 19, lundi 21 novembre de 11h à 19h

Mardi 22 novembre de 11h à 15h.

Vente mardi 22 novembre à 19h30

Chez Artcurial

7 Rond-Point des Champs-Élysées – 75008 Paris