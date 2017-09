Prix MAIF pour la Sculpture 2017 - appel à candidatures

Le Prix MAIF pour la Sculpture lance en 2017 sa 10ème édition. Les candidats ont jusqu’au 31 mai pour déposer leur dossier.

Le concours est ouvert à tous les artistes émergents, français ou francophones résidant en France, qui n’ont jamais travaillé le bronze et ce, quelle que soit leur pratique artistique.

Depuis 10 ans, le Prix MAIF pour la Sculpture soutient la création contemporaine et renouvèle le regard porté sur le bronze, un matériau noble mais difficile d’accès. Elle fait ainsi vivre les valeurs de partage de la connaissance et de respect de la personne qui lui sont chères.

Attentif au rôle des artistes comme passeurs d’émotions, le Prix MAIF pour la Sculpture favorise la transmission des savoirs et des savoir-faire entre un fondeur et un artiste, il permet ainsi à la MAIF de faire vivre concrètement l’une de ses missions : celle de rendre capable pour rendre possible.

Le Prix MAIF pour la Sculpture est unique en son genre dans le paysage du mécénat culturel et des prix d’art contemporain en France. Neuf lauréats successifs - Elsa Sahal, Brigitte Zieger, Françoise Petrovitch, Antoine Dorotte, Vincent Mauger, Président Vertut, Nicolas Milhé, Florian Viel et François-Noé Fabre - en ont déjà fait l’expérience, proposant une vision contemporaine du bronze à travers des projets originaux, abstraits ou figuratifs. Tous ces artistes ont réussi à réinterpréter avec talent un matériau millénaire et emblématique de l’histoire de l’art.

En 2017, la MAIF poursuit le développement du Prix auprès des artistes, du monde de l’art et du grand public. Elle implique également ses sociétaires et collaborateurs : leur vote compte désormais (depuis 2016) pour une voix pleine et entière dans le choix du lauréat lors de la deuxième réunion du jury.

La dotation

La MAIF offre au lauréat la fonte du premier exemplaire (l’exemplaire 1/8) de son œuvre en bronze, et le moule réalisé à cette occasion, tandis qu’elle conserve le deuxième exemplaire (l’exemplaire 2/8) qui sera exposé dans ses locaux. Le lauréat bénéficie également d’un accompagnement technique de la fonderie partenaire, d’une large visibilité médiatique et de la publication d’un catalogue.

Le jury

Placé sous la présidence de M. Dominique Mahé, Président de la MAIF, il est composé d’un panel de personnalités reconnues du monde de l’art contemporain et de la sculpture. Le jury est chargé de sélectionner cinq projets finalistes parmi les dossiers de candidatures reçus, puis dans un deuxième temps, de choisir le lauréat du Prix qui est annoncé fin septembre à Paris. Le jury 2017 est notamment composé de :

Dominique Mahé, Président de la MAIF et président du jury

Marie-Anne Ben Maïz, administratrice honoraire de la MAIF

Gaël Charbau, commissaire d’exposition et critique d’art indépendant

Emmanuel Daca, chef d’atelier de la Fonderie Chapon à Bobigny

Marianne Lanavère, directrice du Centre international d’art et du paysage de l’île de Vassivière

Anne Langlois, directrice du centre d’art 40mcube à Rennes

Chiara Parisi, commissaire des expositions d’art contemporain à la Villa Médicis à Rome

Marc Vellay, sculpteur

INFORMATIONS ET DOSSIER DE CANDIDATURES TÉLÉCHARGEABLE EN LIGNE

www.maif.fr/prix-sculpture