Être moderne : Le MoMA à Paris - Fondation Louis Vuitton

Du 11 octobre 2017 au 5 mars 2018, la Fondation Louis Vuitton accueille l'exposition « Être moderne : Le MoMA à Paris », une sélection transdisciplinaire de 200 œuvres retraçant l’histoire du Museum of Modern Art (MoMA) dans son rôle de collectionneur.

Provenant des six départements du musée et reflétant l’histoire de l’institution et de ses collections, cette sélection de 200 œuvres occupera entièrement le bâtiment de la Fondation, dessiné par Frank Gehry. Organisée conjointement par les deux institutions, l’exposition réunit des œuvres – peintures, sculptures, dessins, estampes, photographies, films, œuvres numériques, performances, objets d’architecture et de design – qui, par leur diversité, illustrent les multiples facettes des collections du MoMA. L’exposition a été pensée en relation avec l’architecture et les espaces du bâtiment de la Fondation Louis Vuitton, offrant un parcours historique et rempli de surprises, sur ses quatre étages.

« Notre mission au Museum of Modern Art », explique Glenn D. Lowry, directeur du MoMA, « est d’aider le public le plus large possible à apprécier et comprendre ce que l’art moderne et contemporain compte de mieux. Nous sommes enchantés de collaborer avec la Fondation Louis Vuitton et de présenter les richesses des collections du Musée telles qu’elles se sont constituées au fil des décennies. »

« Avec “Être moderne”, nous souhaitons retracer l’histoire de l’art moderne vue sous l’angle des collections du MoMA », commente Quentin Bajac, The Joel and Anne Ehrenkranz Chief Curator of Photography au MoMA. « Depuis les toiles iconiques de Cézanne jusqu’aux œuvres contemporaines de créateurs comme Shigetaka Kurita, l’exposition montre comment la collection du MoMA, en constante évolution, a façonné l’idée que se fait le public de l’art moderne et continue aujourd’hui à remettre en question cette définition. »

« Être moderne » présente des chefs-d’œuvre d’artistes comme Max Beckmann, Alexander Calder, Paul Cézanne, Marcel Duchamp, Walker Evans, Jasper Johns, Ernst Ludwig Kirchner, Gustav Klimt, Yayoi Kusama, René Magritte, Pablo Picasso, Ludwig Mies van der Rohe, Yvonne Rainer, Frank Stella et Paul Signac notamment. Les salles présenteront en outre du matériel documentaire issu des archives du MoMA et rarement exposé, qui retracera l’histoire du Musée et mettra les œuvres en contexte. Créé en 1929, le Museum of Modern Art, a été l’un des premiers musées à se consacrer exclusivement aux arts plastiques de l’époque.

« Être moderne » présente un grand éventail d’œuvres acquises par le MoMA au fil des décennies, depuis les premiers grands mouvements de l’art moderne jusqu’aux œuvres numériques les plus récentes, en passant par l’expressionnisme abstrait, le minimalisme et le pop art. L’exposition ouvre sur la première décennie du MoMA avec des œuvres iconiques comme House by the Railroad d’Edward Hopper (acquis en 1930), une Baigneuse de Paul Cézanne (acquise en 1934), Oiseau dans l’espace de Constantin Brancusi (acquis en 1934), mais aussi Posed Portraits, New York de Walker Evans (acquis en 1938), Steamboat Willie de Walt Disney (acquis en 1936), et des objets utilitaires, industriels, comme une hélice de hors-bord, une pièce de chasse d’eau et un roulement à billes articulé (acquis en 1934). Elle se poursuit dans l’après-guerre avec des œuvres de Jackson Pollock (Echo: Number 25) et de Willem de Kooning (Woman I).

La section suivante est consacrée au « minimalisme » et au « pop art ». Apparus dans les années 1960, ces deux mouvements majeurs sont présentés ici dans un dialogue entre la peinture, l’architecture, la sculpture et la photographie. L’exposition s’intéresse ensuite à d’autres œuvres postérieures à 1960 – dont certaines représentatives de mouvements comme Fluxus ou de ce que l’on a appelé la Pictures Generation –, tout en jetant un regard introspectif à l’histoire de l’Amérique avec le travail d’artistes comme Romare Bearden, Jeff Wall et Cady Noland.

La dernière section, à l’étage supérieur du bâtiment, se concentre sur des œuvres contemporaines du monde entier, dont la plupart ont été acquises par le MoMA au cours des deux dernières années. On y voit par exemple un grand tableau de Kerry James Marshall, Untitled (Club Scene) (acquis en 2015), The Newsstand de Lele Saveri (installation initialement présentée dans une station de métro à Brooklyn, New York ; acquise en 2016), et le jeu original des 176 emoji dessinés par Shigetaka Kurita (acquis en 2016).

Parmi les œuvres du MoMA exposées en France pour la première fois, citons Oiseau dans l’espace de Constantin Brancusi, Identical Twins, Roselle, New Jersey de Diane Arbus (1967), les Boîtes de soupe Campbell d’Andy Warhol (1962), Tomb de Philip Guston (1978), (Untitled) « USA Today » de Felix Gonzalez-Torres (1990), 144 Lead Square de Carl Andre (1969), Untitled de Christopher Wool (1990), Untitled (You Invest in the Divinity of the Masterpiece) de Barbara Kruger (1982), et Patchwork Quilt de Romare Bearden (1970).

L’exposition « Être moderne : Le MoMA à Paris » est co-organisée par le Museum of Modern Art à New York et la Fondation Louis Vuitton sous la direction de Glenn Lowry (directeur, Museum of Modern Art) et de Suzanne Pagé (directrice artistique, Fondation Louis Vuitton). Le commissaire de l’exposition est Quentin Bajac (The Joel and Anne Ehrenkranz Chief Curator of Photography), assisté de Katerina Stathopoulou (commissaire-assistante, MoMA) en collaboration avec Olivier Michelon (Conservateur, Fondation Louis Vuitton). La section relative aux archives est organisée par Michelle Elligott (responsable des Archives, MoMA).

