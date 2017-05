Fondation Bettencourt Schueller - partenaire de D’Days 2017

La Fondation Bettencourt Schueller - mécène des métiers d’art et des savoir-faire d’excellence français - contribue à structurer et fédérer ce secteur en plein renouveau, à encourager l’innovation et l’interdisciplinarité, à valoriser et faire rayonner l’excellence française.

Depuis quelques années, la Fondation Bettencourt Schueller intensifie son action en créant le programme pour l’intelligence de la main qui comprend et prolonge le Prix Liliane Bettencourt pour l’intelligence de la main par des partenariats avec des professionnels et institutions du secteur autour des enjeux essentiels que sont la formation et la recherche, le développement et la production, la valorisation et la transmission.

La Fondation Bettencourt Schueller et les D’Days

Le programme Design & Métiers d’art de D’Days - créé grâce au soutien de la Fondation Bettencourt Schueller dès son origine en 2012 - a pour objectif de favoriser les collaborations enrichissantes entre artisans d’art et designers pour imaginer et donner forme à des objets contemporains alliant tradition et innovation. Dans ce cadre, la Fondation soutient le programme de co-création Péri’Fabrique et accompagne le Speed-Dating Prescripteurs et Artisans d’art.

Pour la première fois cette année, le programme Design & Métiers d’art de D’Days prend place sous la nef du Grand Palais du 3 au 8 mai 2017 dans le cadre du salon Révélations et du Festival du Design du 2 au 14 mai 2017.

PÉRI’FABRIQUE #6

Ce programme de co-création a été mis en place par D’Days il y a cinq ans avec le soutien de la Fondation Bettencourt Schueller et du territoire d’Est Ensemble Grand Paris. Renouant avec la dynamique des faubourgs, il finance chaque année la création de pièces uniques par un artisan d’art et un designer. C’est l’expérimentation qui est ici permise par cette bourse qui éloigne, pour un temps, le besoin d’une activité économique rémunératrice. Une approche particulière a été retenue : l’artisan d’art choisit le designer, la chaîne habituelle est inversée et aucun dessin ne précède la rencontre. L’artisan choisit parmi plusieurs propositions de designers, souvent éloignés de son savoir-faire. Ce déplacement renforce l’expérimentation et crée les conditions idéales de l’innovation.

Cette année, sept collaborations ont été permises dans le cadre de ce programme :

Atelier Sauvage, artisans-designers et Marie de Lignerolles, designer,

Valentin Roman, ébéniste et le duo de designers Désormeaux & Carette,

Atelier Bettenfeld-Rosenblum, gainier doreur d’art et Christian Ghion, designer,

Aurélie Dorard, céramiste, et Leslie Landucci, designer,

Maison Fey, gainier et Pierre Charrié, designer,

Antoinette Poisson, éditeur de papier dominoté et Jules Levasseur, designer,

Maïté Tanguy, tisserande et Marta Bakowski, designer.

SPEED-DATING PRESCRIPTEURS & METIERS D’ART #3

Depuis sa création en 2015 par D’Days, le Speed-Dating Prescripteurs et Artisans d’art est soutenu par la Fondation Bettencourt Schueller. Il est organisé en co-production avec les Ateliers de Paris, l’Institut National des Métiers d’Art, en partenariat avec Eyes On Talents, le magazine AD, et cette année également avec les Ateliers d’Art de France. Le speed-dating cherche à stimuler les relations économiques entre les professionnels des métiers d’art et les prescripteurs de haut niveau, à élargir les références de savoir-faire des prescripteurs et à étendre la zone de recrutement des artisans d’art et des prescripteurs à l‘échelle nationale et internationale. Depuis 2016, les réseaux des Compagnons du Devoir et de Zélip renforcent cette envie d’ouvrir l’événement à toujours plus de professionnels des métiers d’art. Pour cette édition 2017, le réseau des Ateliers d’Art de France participera également à cette ouverture.

L’édition 2016 a réuni 25 prescripteurs et 40 artisans d’art, générant ainsi 220 rencontres.

Plus d’informations sur la Fondation Bettencourt Schueller : www.fondationbs.org