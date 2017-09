Tour Auto Optic 2ooo - la Ford GT40 s'impose

La 26ème édition du Tour Auto Optic 2ooo s’est achevée dans la nuit de samedi à dimanche par deux épreuves spéciales nocturnes disputées dans le Pays-Basque et une arrivée jugée à la Cité de l’Océan de Biarritz. Partis du Grand Palais de Paris cinq jours auparavant, les 242 équipages garderont de leur participation des souvenirs indélébiles vécus tout au long d’un parcours qui les invitait à découvrir la Bretagne pour la première fois.

De Paris à Biarritz en passant par les villes étapes de Saint-Malo, Haute-Goulaine, Limoges et Toulouse, tous ont pu admirer la beauté des paysages traversés et s’imprégner de l’histoire des monuments historiques visités. Tous partagèrent assurément des moments d’émotion au volant de leur bolide patiemment préparé pour parcourir les 2'500 kilomètres d’un parcours parmi les plus longs de ces dernières éditions.

De cette aventure humaine et sportive, un vainqueur était en effet célébré à l’arrivée : l’équipage britannique Andrew SMITH / James COTTINGHAM à bord de sa Ford GT40. Au fil des étapes, ce duo particulièrement affuté a construit son succès en remportant onze victoires sur les quinze possibles : quatre sur circuit et sept en épreuves spéciales. Habitué des courses d’endurance moderne, le pilote écossais Andrew SMITH possède également un solide palmarès en courses historiques, désormais enrichi par une superbe victoire au Tour Auto qu’il aura mené de la première à la dernière épreuve chronométrée.

Seule la paire formée par Ludovic CARON / Denis GIRAUDET (Shelby Cobra 289) parvint à briser momentanément cette domination en s’adjugeant trois épreuves spéciales. Longtemps seconds au classement général, les Français devaient abandonner à la suite d’une sortie de route dans l’avant-dernière spéciale. Vainqueur de cette portion chronométrée, c’est l’équipage suisse Raphael FAVARO / Lucien Charles NICOLET (Jaguar Type E 3,8l) qui se hissait finalement sur la deuxième marche du podium en VHC devant les allemands Olivier ELLERBROCK / Olivier LOUISODER (Ford GT40).

Autre vainqueur de l’édition 2017, l’équipage français MR JOHN OF B. / SIBEL impose sa Ligier JS2 DFV dans le groupe H1, H2 et I. Daniel VIARD / Didier HAQUETTE remportent quant eux le Groupe G1 et G2 aux commandes de leur Ford Escort MK1 RS 2000. Et le duo Jean-François PENILLARD / Carole VERLAINE (Porsche Pré A) gagne le classement à l’indice de performance. Indécise jusqu’à la dernière étape, la victoire en Régularité a vu finalement s’imposer l’équipe argentin Tomas HINRICHSEN / Solange MAYO sur sa Maserati 200 SI.

