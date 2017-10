​La 44ème édition de la FIAC se déroulera à Paris du 19 au 22 octobre 2017. Les espaces du Grand Palais accueilleront 192 galeries parmi les plus importantes de la scène internationale, couvrant les périodes moderne et contemporaine.

L’événement rassemblera 192 galeries issues de 29 pays - Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Chine, Corée du Sud, Colombie, Égypte, Émirats arabes unis, Espagne, États-Unis, France, Hongrie, Hong Kong, Inde, Israël, Italie, Kosovo, Mexique, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Suisse - sous la Nef du Grand Palais, dans les Galeries Supérieures, le Salon d’honneur et le Salon Jean Perrin (ouvert en 2016).

40 nouveaux exposants rejoignent cette année la FIAC ; parmi eux Cardi (Milan, Londres), Pedro Cera (Lisbonne), ChertLüdde (Berlin) Downs & Ross (New York), Selma Feriani (Carthage), Green Art Gallery (Dubaï), Gypsum (Le Caire), Magnus Karlsson (Stockholm), Karma ( New York), Peter Kilchmann (Zürich), David Kordansky (Los Angeles), David Lewis (New York), LambdaLambdaLambda (Prishtina), Maisterravalbuena (Madrid, Lisbonne), Martos (New York), Mezzanin (Genève), NoguerasBlanchard (Barcelone, Madrid) Queer Thoughts (New York), SCAI THE BATHHOUSE (Tokyo), Instituto de Visión (Bogota), Truth and Consequences (Genève), ou encore Waldburger Wouters (Bruxelles).

La FIAC maintient son engagement auprès des galeries émergentes au travers d’une promotion 2017 du Secteur Lafayette d’une diversité et vivacité inédites.

La FIAC réintroduit le design avec la participation de 5 galeries reconnues à l’échelle internationale pour leur expertise dans le domaine du design du XXème et du XXIème siècle : Jousse Entreprise, kreo, LAFFANOUR - Galerie Downtown, Eric Philippe et Patrick Seguin.

Inauguré en 2016, le secteur On Site proposera pour cette nouvelle édition une quarantaine de sculptures et installations au sein des espaces prestigieux du Petit Palais ainsi que sur l’avenue Winston Churchill, piétonnisée pour l’occasion. En 2017, la FIAC se déploie également au Palais de la découverte à travers le festival de performances Parades for FIAC.

Cette année, la FIAC donne carte blanche à l’artiste américain Oscar Tuazon pour présenter un projet in situ sur la prestigieuse Place Vendôme, en collaboration avec la galerie Chantal Crousel, Paris.

Pour en savoir plus : www.fiac.com