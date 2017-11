Bilan de la FIAC 2017

La Foire Internationale d’Art Contemporain (FIAC), caractérisée par des présentations remarquables dans tous les secteurs – art moderne, contemporain et design – a fermé ses portes hier (dimanche 22 octobre 2017).

Les galeries ont rapporté des ventes exceptionnelles et soutenues tout au long de la foire, auprès de collectionneurs, fondations d’entreprise, et institutions publiques et privées. Les ventes ont eu lieu aussi bien dans l’écrin historique de la FIAC, au Grand Palais, que dans les différents sites de la manifestation– le secteur On Site installé au Petit Palais et d’autres lieux phares du parcours Hors les Murs.

La 45ème édition de la FIAC investira à nouveau le Grand Palais et ces sites prestigieux du 18 au 21 octobre 2018, avec un vernissage le 17 octobre. La FIAC se déroulera au Grand Palais pour les trois prochaines éditions, jusqu’en 2020 inclus. La FIAC a enregistré 73 910 entrées en 5 jours, soit une hausse de 2,5% par rapport à 2016. Par ailleurs, 12 574 visiteurs VIP, collectionneurs, institutions, professionnels français et internationaux ont été accueillis soit une hausse de 3% par rapport à l’édition précédente.

En réunissant, du 18 au 22 octobre 2017, 193 galeries (dont 41 nouveaux exposants) spécialisées dans l’art moderne, l’art contemporain et le design, en provenance de 30 pays, la FIAC n’a jamais aussi largement représenté la création contemporaine internationale. Elle a notamment accueilli des galeries venues de 7 nouveaux pays – l’Egypte, le Kosovo, la Norvège, le Portugal, la Suède, Singapour et la Tunisie. Elle a poursuivi son engagement auprès des galeries émergentes au travers du Secteur Lafayette, marqué par une diversité et vivacité inédites.

La 44ème édition s’est également distinguée par le retour du design, présenté pour la première fois au sein d’une foire d’art contemporain lors de la FIAC en 2004. La foire a accueilli cette année au sein du Grand Palais cinq galeries mondialement réputées pour leur expertise dans le design du XXème et XXIème siècles : Jousse Entreprise, Galerie kreo, LAFFANOUR – Galerie Downtown, Eric Philippe et Galerie Patrick Seguin. En associant à l’art des pratiques toujours plus variées – danse, musique, poésie, architecture, design – la FIAC continue à encourager la porosité entre les disciplines artistiques.

Jennifer Flay, directrice de la FIAC a commenté : « La qualité des propositions présentées par les galeries a été particulièrement saluée. Je suis ravie d’avoir accueilli un si grand nombre d’artistes, de collectionneurs, de professionnels et d’institutions publiques et privées venus du monde entier. Les ventes exceptionnelles réalisées à la FIAC montrent la force du marché de l’art à Paris et soulignent un climat de confiance partagée par les collectionneurs et les galeristes. »

De nombreuses institutions emblématiques se sont associées à la FIAC pour accueillir la programmation artistique,d’une ampleur inégalée pour une foire d’art, au-delà du Grand Palais : le Petit Palais, le Domaine national du Louvre et des Tuileries, le Musée national Eugène Delacroix, le Centre Pompidou, le Palais de la découverte, le Musée de l'Orangerie ou encore le Musée de la Chasse et de la Nature. Parmi les institutions étrangères présentes : le MoMA (New York), le Metropolitan Museum of Art (New York), Solomon R. Guggenheim Foundation, (New York), Contemporary Austin (Austin), Museo de Arte Latinoamericano – Malba (Buenos Aires) Tate Modern (Londres), Serpentine Gallery (Londres), Long Museum (Shanghai), British Friends of the Art Museum of Israel (Londres), MOCA (Los Angeles), Museum of Contemporary Art (Tokyo), MAMCO (Genève), MAXXI (Rome), Benaki Museum (Athènes), Garage (Moscou)… .